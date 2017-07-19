Автобусное предприятие в Волгограде оформило кредит

Банк «Возрождение» предоставит МУП «ВПАТП №7» кредит в размере 60 миллионов рублей сроком на 1 год. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты прошедшего аукциона на предоставление кредитной линии предприятию сроком. Заемные средства нужны предприятию для собственных нужд. За пользование кредитом МУП "ВПАТП №7" заплатит из собственных средств около 10 миллионов рублей. Банк «Возрождение» стал единственным участником аукциона.

Ранее, сообщало ИА «Высота 102», этот же банк предоставил почти 600-миллионный кредит МУП «Метроэлектротранс». Так, финансовое учреждение откроет муниципальному предприятию невозобновляемую кредитную линию сроком на 1 год с лимитом выдачи в четверть миллиарда рублей на реализацию проекта "Повышение эффективности обслуживания населения экологически чистым электрическим общественным транспортом по социально ориентированным тарифам". Еще 344 миллиона рублей будет предоставлено «Метроэлектротрансу» в качестве возобновляемой кредитной линии сроком на 2 года «на осуществление уставной деятельности, пополнение оборотных средств (для осуществления основной хозяйственной деятельности, в целях исполнения обязательств по выплате заработной платы работникам, оплате налогов в бюджеты всех уровней, погашению задолженности за энергоресурсы). Плата за пользование кредитными ресурсами составит почти 153 миллиона рублей. В качестве залога будет использовано имущество предприятия.



