В Волгограде открылось заседание коллегии МВД РФ и полиции Армении

Сегодня в Волгограде началось двухдневное заседание Объединенной коллегии МВД Российской Федерации и полиции республики Армения. Как передает ИА «Высота 102», участники межведомственного совещания обсудят два главных вопроса - взаимодействие в сфере борьбы с преступностью, а также повышение эффективности обмена оперативной информацией между двумя структурами. Заседание пройдет на базе музея-панорамы «Сталинградская битва» 18 и 19 июля. В нем примут участие министр МВД России Владимир Колокольцев, начальник полиции Армении Владимир Гаспарян, который, к слову, еще во времена Советского Союза окончил в городе на Волге Высшую следственную школу, а также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как пояснил информагентству один из членов коллегии, Волгоград для встречи национальных ведомств выбран не случайно. В 2018 году Россия, а также бывшие республики Советского Союза, ныне -страны СНГ, выступавшие против фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне, готовятся отметить 75-летие Победы в Сталинградской битве, ставшей переломным сражением не только в Великой Отечественной войне, но всей Второй Мировой. В Сталинградской битве принимала участие 51-я Гвардейская армянская дивизия, уничтожившая в боях более 8 тысяч гитлеровцев и 340 танков противника. Кроме того, бойцы 51-й дивизии захватили 193 самолета, 91 танк и взяли в плен 5650 немецких солдат и 2 гитлеровских генералов. За проявленный героизм в битве за Сталинград десять армянских бойцов удостоились звания Героя Советского Союза, среди них легендарный летчик Сергей Бурназян.

Оргкомитет по подготовке к празднованию, напомним, возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Как считает собеседник агентства, укрепление и развитие культурных, экономических и межнациональных связей, проведение встреч и заседаний такого уровня, как министерств МВД дружественных стран, именно на территории Волгограда имеет важнейшее значение. Кстати, не исключено, что большинство знаковых межнациональных мероприятий не только перед юбилеем победы в Сталинградской битве, но и после него примет город-герой Волгоград. Так, в конце июня вице-премьер России Дмитрий Рогозин на координационном совещании предложил приглашать иностранные делегации в Волгоград и организовывать для них поездки по местам воинской славы, связанных с историей Сталинградской битвы. Он также сообщил, что пригласил вице-премьера Китайской народной республики Ван Яня провести следующее заседание российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в городе на Волге.

Напомним, осенью прошлого года заседание Объединенной коллегии МВД России и полиции Армении проходило в Ереване. На совещании обсуждались вопросы взаимодействия с учетом криминальных вызовов современного мира, в частности, транснациональной преступности, нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, торговли людьми.