В Волгограде волонтерам ЧМ-2018 сделают прививки от инфекций

Обязательную иммунизацию в срок до мая 2018 года должны пройти лица, принимающие участие в обслуживании, питании участников и гостей чемпионата мира по футболу-2018 в Волгограде. Такое постановление, как сообщает ИА "Высота 102", подписано врио главного государственного врача по Волгоградской области Ольгой Зубаревой. Это коснется в первую очередь волонтеров, задействованных в проведении матчей чемпионата мира в городе на Волге. Так, согласно документу, им предстоит пройти вакцинацию от вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. У лиц, привлекаемых для обслуживания гостей чемпионата, в обязательном порядке должны быть сведения о профилактических прививках против дифтерии и столбняка - без ограничения возраста, против вирусного гепатита В - до 55 лет, против кори - до 55 лет, против краснухи - девушки до 25 лет. Руководителям предприятий и организаций пищевой промышленности и торговли рекомендовано обеспечить проведение вакцинации своих сотрудников.

В постановлении отмечается, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемостью кишечными инфекциями, дизентерией, вирусным гепатитом А остается в Волгоградской области сложной и по ряду форм имеет тенденцию к росту числа заболевших. Также сохраняется вероятность завоза в регион и распространения инфекционных заболеваний.



