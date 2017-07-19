Причалы в порту Волгограда отремонтирует строитель скоростной трассы Санкт-Петербург-Москва





АО «Трест Гидромонтаж», зарегистрированное в Москве, стало единственным участником аукциона на выполнение работ по обустройству территории Центральной набережной. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты аукциона, который объявлял МУП «Служба единого заказчика-застройщика» администрации Волгограда», он был признан несостоявшимся, и, соответственно, контракт будет заключен с московской фирмой по начальной цене – за 206 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит в том числе и привести в порядок гидротехнические сооружения – участок причалов 10-15 длиной более 800 метров. Финансироваться работы будут из трех бюджетов: из областного выделят более 40 миллионов рублей, почти 20 миллионов – из городского бюджета, а львиную часть – из федерального бюджета.

АО «Трест Гидромонтаж» - это известная российская компания, которая занимается проектированием и строительством гидротехнических сооружений, объектов атомной промышленности и транспортной сферы в нашей стране и за рубежом. В частности, компания работает на Волжской ГЭС, выполняет ремонт оборудования на Саяно-Шушенской ГЭС после аварии на этом объекте. Также акционерное общество строит скоростную магистраль Москва-Санкт-Петербург и возводит комплекс защитных сооружений северной столицы от наводнений.





Между тем, напомним, аварийное состояние причалов Волгоградского речного порта уже давно являлось неразрешимой для города проблемой. Одно время круизные теплоходы вынуждены были швартоваться на почтительном расстоянии от речпорта. В прошлом году на заседании Госсовета, который президент Владимир Путин провел на Центральной набережной, особое внимание было уделено необходимости развития речной инфраструктуры, в том числе модернизации портов и обновлению пассажирского флота.



