



Торжества, посвящённые полувековому юбилею АО «КАУСТИК» - одному из крупнейших промышленных предприятий Волгоградской области, состоялись в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, жители города, и в первую очередь, сотрудники предприятия, стали непосредственными участниками юбилейных мероприятий, посвящённых 50-летию со дня выпуска «КАУСТИКом» первых тонн продукции.

Напомним, 15 июля 1967 года на заводе был получен хлорофос, все последующие годы «КАУСТИК» наращивал объёмы производства и расширял ассортимент продукции. А в апреле этого года в «сердце» завода – электролизном цехе - была получена 8-миллионная тонна жидкой каустической соды. Сегодня АО «КАУСТИК» входит в группу компаний «НИКОХИМ» и является ведущим предприятием российской химической отрасли, единственным в стране производителем твёрдой каустической соды, занимающим 1-е место по поставкам этой продукции в Европу. Предприятие, на котором трудится более 5 тысяч человек, входит в число крупнейших налогоплательщиков и работодателей, а также экспортёров Волгоградской области.





На торжественном вечере в Волгоградском муниципальном театре страницы полувековой истории химики пролистали вместе с диктором советского телевидения Анной Шатиловой. Все 50 лет работы завода неразрывно связаны с событиями в стране, о чём со сцены рассказали ветераны предприятия.

30 сотрудников АО «КАУСТИК» получили заслуженные профессиональные корпоративные и ведомственные награды – звание «Почётный химик», Почётную грамоту и Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ, Почётную грамоту губернатора Волгоградской области, Почётную грамоту Комитета промышленности и торговли Волгоградской области, Благодарность Председателя Волгоградской областной Думы, профсоюзные награды. А Почётный знак – Орден «За заслуги перед химической индустрией России» - был прикреплён к заводской реликвии – Трудовому Красному Знамени, которое коллектив получил в далёком 1976-м году.

Генеральный директор управляющей организации АО «КАУСТИК» Эльдор Азизов, который ровно 15 лет руководит предприятием, обратился к коллегам со словами благодарности: «К юбилейной дате мы пришли в упорном, тяжёлом труде. Предыдущие поколения химиков заложили основы сегодняшней стабильности, а мы открываем новые возможности для развития. Наши перспективы связаны с поэтапной диверсификацией производства – переходом на мембранную технологию, расширением ассортимента выпускаемой продукции, освоением новых технологий. Уверен, профессионализм и преданность избранному делу позволят достичь поставленных целей».

Добавим, что в юбилейный год АО «КАУСТИК» реализовал на территории региона ряд важных социальных проектов. Так, совместно с Благотворительным фондом Елены Исинбаевой в рабочем посёлке Светлый Яр открылась новая общедоступная современная воркаут-площадка для занятий любительским спортом. Накануне 50-летия при финансовой поддержке завода в Красноармейском районе Волгограда для горожан торжественно открылся плоскостной фонтан, который стал настоящим украшением набережной района. В настоящее время завершается реализация проектов победителей первого регионального конкурса эколого-социальных проектов, приуроченного к Году экологии в России и 50-летию «КАУСТИКа» – только по самым скромным подсчётам в «зелёных» акциях по всей области приняли участие более 50-ти тысяч молодых людей.





Ну, а самым ярким завершающим аккордом юбилейных торжеств стал музыкальный праздник, прошедший в минувшее воскресенье на бульваре имени Энгельса в Волгограде, который смогли посмотреть более 40 тысяч волгоградцев.



