Новый салон «МегаФона» доступен для мам, новоселов, путешественников… и не только









На улице Ангарская, 114 открылся новый фирменный салон «МегаФона». Не будем перечислять, какие услуги здесь доступны абонентам оператора – и так понятно, что консультанты могут решить любой вопрос, касающийся связи. Пресс-служба оператора рассказала ИА «Высота 102» для кого «географическое расположение» нового салона выгодно и кто ожидаемо станет его посетителями.

Во-первых, посетители круглосуточного «МАНа» – пополнить баланс или присмотреть новый смартфон в салоне «МегаФона» им будет очень удобно. Тем более, что работает салон с 9:00 до 20:30, без перерыва и выходных.

Во-вторых, ученики из школы №36 и их родители. Учитывая, что сейчас даже у первоклашек есть смартфоны и планшеты, можно точно сказать: юные абоненты, а также провожающие малышей мамы и папы наверняка будут пополнять мобильные счета без комиссии и решать прочие вопросы со связью в ближайшем салоне. Да, и учителей не забываем! А еще ближе к новому салону – детский сад №355 и «Теремок».

В-третьих, постояльцы гостиницы «Территория комфорта» – она буквально через дорогу. Мобильная связь нужна туристам и «по делу», и для того, чтобы звонить родным. Возник «телефонный» вопрос или нужен местный номер? Вперед, в салон МегаФона!

В-четвертых, те, кто приболел. Буквально несколько метров – и мы в поликлинике №30. Тут лечатся и взрослые, и дети. И если после выписки больничного или сдачи анализов абонент «МегаФона» вспомнит, что хотел подключить мобильный интернет, это можно сделать по дороге.

Наконец, жители стоящих рядом домов. Ну, это и комментировать не нужно.

«Мы всегда выбираем для новых салонов места, наиболее удобные для абонентов. Наша задача – быть доступными прежде всего «географически». Посещение салона должно занимать совсем немного времени – а значит, абоненты должны встречать его просто по дороге на работу, в спортивную секцию или домой. С этой точки зрения Ангарская, 114 – идеальное место. Уверен, жители всего микрорайона оценят и его расположение, и профессионализм наших консультантов!», – говорит директор волгоградского отделения МегаФона Кирилл Давыдов.



