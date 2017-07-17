



С рабочим визитом Волгоград на этой неделе посетит главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как стало известно ИА "Высота 102", центральным мероприятием в ходе инспекционной поездки в город на Волге, которая состоится 21 июля, станет совещание с участием главы Роспотребнадзора, которое, по предварительной информации, пройдет на строящемся стадионе "Волгоград Арена". Анна Попова также осмотрит в Волгограде подведомственные Роспотребнадзору учреждения и объекты здравоохранения, которые будут активно задействованы во время проведения ЧМ-2018.

Не исключено, что во время визита Анны Поповой в Волгоград будет представлен новый руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области. Напомним, в мае текущего года Александр Злепко, который руководил территориальным управлением 12 лет, покинул занимаемую должность. В настоящее время исполняет обязанности Ольга Зубарева, которая работала заместителем. Ожидается, что её представят в качестве руководителя, но уже без приставки "и.о".

Фото:camon-photo