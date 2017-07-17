На стихийном пляже в Волгограде массово штрафовали отдыхающих

Впрочем, «безлошадные» отдыхающие в поле зрения сотрудников управления Росприроднадзора по Волгоградской области не попали. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, во время совместного рейда с представителями правоохранительных органов, ГУ МЧС по региону, Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры в минувшие выходные, проведенного на берегу Волги в районе хутора Бобры, были выявлены многочисленные случаи нарушения соблюдения специального режима на защитной полосе водного объекта водителями автотранспорта. В частности, многие машины останавливались на расстоянии менее 30 метров от реки, тогда как ширина природоохранной зоны составляет 200 метров. Водители машин-нарушителей привлечены к административной ответственности, им грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. К слову, с наступлением по-настоящему жарких дней на берегу Волги в хуторе Бобры, который выбирают местом отдыха волгоградцы, проживающие в основном в Центральном районе Волгограда, наблюдается настоящее столпотворение. По свидетельству очевидцев, еще на мосту через Волгу образуется вереница из автомобилей, которые направляются в хутор.

Между тем, напомним, часть берега в районе хутора Бобры не является официальным пляжем, недалеко располагается платное место отдыха. Всего в Волгограде в этом году разрешено купаться и отдыхать всего на шести пляжах. В Центральном районе пляж не был открыт из-за строительства рокадной дороги.



