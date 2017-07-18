Компанию, отремонтировавшую в Волгограде проспект Ленина, наказали за нарушение сроков





Почти миллион рублей неустойки за нарушение сроков ремонта дорог в Волгограде выплатит ООО "Дорстройсервис" в пользу МУ "Комдорстрой" по трем муниципальным контрактам. Как сообщили ИА "Высота 102" в арбитраже, изначально с подрядчика муниципальное учреждение требовало взыскать более двух десятков миллионов рублей, но по итогам рассмотрения дел суммы штрафных выплат были существенно снижены. Так, более 20 миллионов рублей МУ "Комдорстрой" хотело взыскать с "Дорстройсервис" по муниципальному контракту на ремонт проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе. Его общая стоимость, напомним, составила более 78,8 миллиона рублей. По условиям контракта, все работы компания-подрядчик должна была выполнить до 1 сентября 2016 года включительно, но в указанные сроки не уложилась. МУ "Комдорстрой" направил в адрес "Дорстройсервис" досудебную претензию с требованием об уплате пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту, но в добровольном порядке компания этого не сделала. На суде представители ООО "Дорстройсервис" сообщили, что с указанными требованиями не согласны, пояснив, что просрочка исполнения части обязательств была вызвана погодными условиями и техническими ошибками, допущенными в проектно-сметной документации. В итоге суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с подрядчика неустойку в размере 569 635 рублей.

Свыше 102 тысяч рублей неустойки "Дорстройсервис" также должен выплатить и за нарушение сроков проведения работ по контракту на ремонт улично-дорожной сети в Центральном районе Волгограда, общей стоимостью 13 млн рублей. Еще 286 886 рублей неустойки компания выплатит по контракту на ремонт автомобильных дорог общего пользования города Волгограда в 2015 году. Его сумма, напомним, была более 203,6 млн рублей.



