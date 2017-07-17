Материалы КСП по волгоградскому НЭТ изучат в прокуратуре







Материалы проверки КСП Волгоградской области финансово-хозяйственной деятельности Нового экспериментального театра, как и заявлялось на последней коллегии контрольного органа, переданы в прокуратуру, а также в другие ведомства – Волгоградское УФАС и региональный комитет финансов. Как сообщили ИА «Высота 102», этим структурам предстоит дать оценку итогам аудита, который выявил многочисленные нарушения в деятельности государственного учреждения культуры. Около 18 миллионов рублей – такова, по мнению региональной КСП, общая сумма переплаты бюджетной субсидии на выполнение госзадания, выданного театру, а некоторые сделки, заключенные в театре, по мнению ревизоров, содержат признаки заинтересованности, коррупционности, нецелевого расходования средств, а часть и вовсе можно считать фальшивыми. В частности, в Новом экспериментальном театре, как показала проверка, руководство учреждения начисляло завышенные зарплаты ведущим актерам при том, что некоторые сотрудники получали меньше прожиточного минимума, и тратило крупные суммы на аренду жилья для одного из артистов. Аудит в сфере закупок показал практически полное отсутствие конкуренции и предпочтение руководства театра к заключению контрактов с единственным поставщиком, что оборачивалось мизерной экономией средств. Проверка выявила и нецелевое использование бюджетных средств, связанное с проведением обычных ремонтных работ под видом капремонта, а также факты бездоговорного использования имущества, принадлежащего театру. Кроме того, при бывшем руководстве комитета культуры Волгоградской области был заключен контракт с худруком Отаром Джангишерашвили на выплату до 2025 года почти 30 миллионов рублей в качестве авторского вознаграждения, что, по мнению аудиторов, могло поставить театр на грань финансовой несостоятельности.

Напомним, коллегию КСП, где обсуждались итоги проверки финансовой деятельности театра, так и не посетил его художественный руководитель Отар Джангишерашвили, несмотря на отправленное приглашение. Защищали руководителя НЭТа две женщины – его заместитель по экономическим вопросам и юрист, которые пытались уверить присутствующих в незначительности некоторых нарушений, а часть и вовсе отвергали. При этом за несколько дней до коллегии КСП Волгоградской области Отар Джангишерашвили провел эмоциональную пресс-конференцию, на которой проверку КСП назвали «нападками» и на театр, и на худрука. Заместитель художественного руководителя театра по экономическим вопросам Ангелина Шершень после коллегии КСП отказалась комментировать итоги обсуждения, сославшись на «плохое настроение».

К слову, послезавтра итоги проверки Нового экспериментального театра рассмотрят и на Совете Общественной палаты Волгоградской области.











