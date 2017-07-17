В отношении 32-летнего жителя рабочего поселка Городище возбуждено уголовное дело за склонение 9-летней дочери к употреблению наркотика и насильственные действия сексуального характера. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время наказание для отца определит суд.

По версии следствия, в апреле текущего года находящийся в разводе с женой мужчина, который на выходные забирал к себе дочь-второклассницу, предложил ей принять наркотик под видом лимонада, а затем совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, не связанные с причинением вреда здоровью. Мама девочки обратила внимание по возвращению дочери домой на ее необычное поведение и обратилась в правоохранительные органы, а также за медпомощью.

Уголовное дело расследовалось СУ СК России по Волгоградской области. Свою причастность к инкриминируемым деяниям обвиняемый признал.