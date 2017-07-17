



Памятный знак воинам-дальневосточникам, участвующим в битве за Сталинград, открыли сегодня на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", на торжественной церемонии присутствовали губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны Великой Отечественной войны и их родственники.

Воины-дальневосточники внесли большой вклад в Победу под Сталинградом. В июле 1942 года с Дальнего Востока в город на Волге прибыли 8 стрелковых дивизий. С первых дней Сталинградской битвы в ней участвовала девятая гвардейская стрелковая дивизия.

Установленный памятный на Мамаевом кургане знак стал девятым. На территории мемориального комплекса уже есть стелы от имени жителей Владимирской, Вологодской, Рязанской, Смоленской областей, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, республики Северная Осетия-Алания.



