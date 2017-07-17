Вице-премьер правительства РФ 21 июля посетит Волгоград с инспекцией





В Волгоград с рабочим визитом на этой неделе посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, визит высокопоставленного гостя намечен на 21 июля. Как ожидается, Виталий Мутко проинспектирует степень готовности Волгограда к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вице-премьер побывает на строящихся объектах, которые должны быть сданы до конца этого года.

Аналогичный визит в Волгоград Виталий Мутко совершал в декабре 2016 года. Тогда, напомним, вице-премьер российского правительства раскритиковал неспешную работу застройщика гостиницы на Предмостной площади, которая была включена в программу подготовки к ЧМ-2018 года. После этого недостроенную гостиницу из программы исключили.



