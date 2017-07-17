14 негосударственных пенсионных фондов предлагают услуги жителям Волгоградской области. В том, как выбрать лучший, разбирался журналист ИА «Высота 102».





Реалии для уже пенсионеров

Отдав свою накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) в 2007 году, моя коллега - при наступлении 55 лет - в 2016 выяснила, что там скопилось 20 тысяч рублей. Посчитав, что в течение 20 лет (240 месяцев – срок дожития) её ежемесячная прибавка к пенсии составит 83 рубля, предпочла взять всю сумму сразу. «Я посчитала - положив 20 тысяч в банк под 6% годовых, гарантированно получаю 1200 рублей, то есть 100 рублей ежемесячной прибавки. Так стоит ли оставлять их в НПФ», - поделилась расчетами коллега. Вот тут и захотелось поработать с цифрами и фактами.

Итак, по мнению председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, в 2016 году завершилось формирование системы гарантирования пенсионных накоплений. Об этом она сообщила на пленарном заседании Государственной думы ФС РФ: «Мы в систему гарантирования допустили 41 фонд из 89 подавших заявки. Был жесткий отбор. И устойчивость системы мы проверяем также на стресс-тестах НПФ, которые отрабатываем сейчас», - отметила Набиуллина. А в мае этого года Минфин и ЦБ внесли на рассмотрение правительства концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагает, что все граждане РФ с 2020 года станут перечислять процент своего дохода в НПФ для увеличения будущих пенсий.





Идеальный вариант для будущих пенсионеров

Я приняла за основу идеальный вариант. Предположила, что выберу надежный негосударственный пенсионный фонд – один из тех, что размещен на сайте Пенсионного фонда РФ, Банка России и Агентства по страхованию вкладов. Кроме того, не учитывала инфляцию, сделав фантастическое допущение, что ближайшие 20 лет ни моя зарплата, ни цены не повысятся.

И начала расчет. Страховые отчисления в ПФР – незыблемы. То есть страховую часть пенсии я гарантированно получу от государства. А что с накоплениями?

Моя зарплата – 25 000 рублей. Выход на пенсию – в 2039 году. Если с 2020 года я начну перечислять в счет ИПК 1% процент от зарплаты, который по концепции Минфина к 2025 году постепенно возрастет до 6%, то к 2039 году на моём счете в НПФ будет 315 тысяч рублей. При этом ежемесячно в течение последних 15 лет до выхода на пенсию я буду недополучать 1500 рублей.









Сумму эту в 2039 году поделят на 240 месяцев (срок дожития), и получится, что прибавка к пенсии, начисленной ПФР, составит 1312,5 рубля. Конечно, в этом расчете я не учитываю инвестиционную составляющую, понимая, что чем лучше сработает НПФ, тем выше будет эта прибавка.

При таком раскладе как накопить на достойную старость? Об этом я спросила специалистов пенсионных фондов, работающих на территории Волгоградской области.





Не совсем так

Как считает руководитель одного из НПФ Алексей Морозов, данный конкретный пример не совсем показателен. Во-первых, потому, что в этой описанной ситуации срок накоплений меньше, чем срок выплаты накопительной пенсии. Чем раньше мы начинаем откладывать, тем выше накопленная сумма.

Во-вторых, сыграет роль и инвестиционная составляющая. Ежегодно, по словам эксперта, наши накопления будут увеличиваться. «И не стоит переживать, что процент в первые годы не будет очень большим. Особенность инвестиций НПФ в том, что они рассчитаны на «длинный» период. Вкладывая в определённые ценные бумаги и депозиты, мы рассчитываем, что через 10-20 лет получим хороший результат», - отмечает Алексей Морозов.





Рисков нет

Как отмечает начальник отдела организации и учета процесса инвестирования ОПФР по Волгоградской области Галина Рыбина, деятельность негосударственных пенсионных фондов контролирует Банк России. «В обязательном порядке проводятся аудиторская и актуарная проверки. При наличии любых убытков в деятельности негосударственного пенсионного фонда он будет устранен от управления пенсионными накоплениями, - отмечает Галина Рыбина. - В случае ликвидации негосударственного пенсионного фонда средства пенсионных накоплений в трехмесячный срок передаются в Пенсионный фонд РФ».

Следовательно, рисков, что деньги пропали, по мнению чиновника, нет. Кроме того, я нашла в открытом доступе все НПФ, с кем можно иметь дело.









Порядок наших действий

Концепция индивидуального пенсионного капитала пока на рассмотрении, однако накопления у нас уже есть. Поскольку до их «заморозки», которая произошла в 2014 году, мы уже формировали накопительную часть пенсии. Итак, что же необходимо сделать гражданину, решившему перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд?













Не избежать

Судя по последним новостям, копить на будущую пенсию мы все-таки будем сами. Самое важное – не ошибиться и отдать свои деньги в надежный фонд. Который не только их сохранит, но и приумножит. Как констатирует главный аналитик НПФ Сафмар Олег Низиков, сегодня уже 34 млн человек в России выбрали негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Это - около половины работающего населения России. «В НПФ будущая накопительная пенсия формируется в рублях, а не в баллах, как страховая. Сейчас это реальные денежные накопления, которые прирастают за счет инвестиционных доходов НПФ. Фонды вкладывают их в акции и облигации российских компаний, депозиты банков, облигации федерального займа, субфедеральные облигации - и получают доход, который начисляется на счета будущих пенсионеров. Сохранность «тела» пенсионных накоплений гарантирована государством, а доходность фиксируется каждые пять лет. Таким образом, НПФ ответственны перед своими клиентами за надежное инвестирование. Еще одно большое преимущество формирования пенсии в НПФ – это то, что пенсионные накопления можно передать правопреемникам», - отмечает наш эксперт.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



