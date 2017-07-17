Волгоградцам уточнить задолженность за электроэнергию можно в Личном кабинете

Очередные счета-претензии желтого цвета для уведомления абонентов, задолжавших за коммунальный ресурс, выпустило ПАО «Волгоградэнергосбыт». Напомним, формирование уведомлений о долге происходит автоматически на основании данных о начислениях и платежах абонента, переданных в биллинговую систему компании. Если добросовестный потребитель получил «желтую квитанцию» - это сигнал о том, что нужно проверить свои платежи и урегулировать вопрос с задолженностью, пояснила ИА "Высота 102" пресс-служба компании.

Уточнить историю оплат и выставления платежей без ожидания соединения, обычного в дни массовых обращений, можно в личном кабинете на сайте компании www.energosale34.ru. Кроме того, если не возникает вопросов по начислениям, здесь же есть возможность оплатить долг банковской картой. Уточнить период возникновения предъявленной задолженности можно по телефону контакт-центра по номеру 13-99 (прямой короткий номер в Волгограде), либо сбытового участка по месту жительства (номер телефона указан в квитанции).

Если не удалось решить все вопросы по телефону или через сайт, абонент может прийти с документами, подтверждающими оплату, в абонентский участок ПАО «Волгоградэнергосбыт» по месту жительства.

К слову, абоненты, зарегистрировавшиеся в личном кабинете абонента на сайте компании, имеют практически бессрочный доступ к данным по начислению, платежам и балансу лицевого счета, которые хранятся в том числе и после закрытия счета.

ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает потребителей не копить долги и напоминает, что платежная дисциплина - главное условие обеспечения надежной работы энергосистемы и комфортного проживания каждого жителя нашей области.