В Волгоградской области за сутки с высоты упали четверо детей

В Волгограде из окна второго этажа упал в субботу днем 3-летний мальчик. ЧП произошло на проспекте Ленина в Центральном районе, когда взрослые отвлеклись, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы. В результате малыша доставили в больницу с травмой головы. Недосмотрели за 7-летним ребенком и на улице Космонавтов в Дзержинском районе – он также упал из окна второго этажа. Помощь накануне пришлось оказывать 11-летнему мальчику, который в Камышине упал с уличной сцены и получил сотрясение головного мозга. А на улице Землячки в Волгограде 12-летний подросток не удержался и упал с высоты 3 этажа недостроенного здания общества слепых. В результате медики диагностировали у него множественные переломы.

Кроме того, в субботу поздно вечером в Волжском была госпитализирована 17-летняя девушка от дома на улице 45-летия Победы. По предварительным данным, она упала с балкона квартиры на первом этаже.