В Волгограде автоприцеп не вписался в новую схему размещения торговых объектов

Арбитражный суд Волгоградской области признал законными действия администрации города-героя и межведомственной комиссии по формированию схемы размещения нестационарных объектов торговли, в отношении киосков, принадлежащих одному волгоградскому предпринимателю. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, спор разгорелся из-за того, что два торговых объекта, расположенных на ул. Симонова 21д и на пересечении улиц Краснополянской и 51-ой Гвардейской, не оказались в новой схеме размещения торговых объектов. Но в суде выяснилось, что предпринимателю было предоставлено компенсационное место взамен потерянного для размещения киоска. Что касается второго объекта – автоприцепа – то он не является ни павильоном, ни торговой галереей, ни киоском, а значит, на него не распространяются правила размещения нестационарных объектов и компенсационное место власти и не должны были предоставлять. Поэтому суд посчитал законным отказ городских властей на включение его в новую схему.

Между тем, в арбитражном суде находятся на рассмотрении более десятка исков от волгоградских предпринимателей, которые оспаривают действия городских властей по размещению торговых объектов в новой схеме. По некоторым из них уже вынесены решения в пользу администрации: суд признает, что выработка новых правил торговли является полномочиями городских властей, и мэрия действует строго в пределах этих полномочий.





