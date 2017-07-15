|Расследования
|15.07.2017 19:43
В Волгограде экс-руководитель ТСЖ осуждена за обман МУП «ВКХ» на 2,4 млн рублей
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении Татьяны Буздалиной, которая как глава ТСЖ «Баррикадец» совершила должностное преступление и обманула МУП «ВКХ». Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, ей назначено 2 года колонии условно.
С января 2014 по июль 2015 гг МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» поставило для ТСЖ энергоресурсы на общую сумму более 3,9 млн рублей. Однако экс-руководитель Буздалина за ресурсы перечислила только 1,5 млн рублей. Каких-либо мер по погашению задолженности в полном объеме она не принимала, а деньги пошли на другие цели, что является злоупотреблением полномочиями.
Расследование проводилось СО-2 СУ УМВД России по Волгограду. Женщина признала свою вину, и дело рассмотрели в особом порядке.
Отметим, что в 2012 году бывший управляющий ТСЖ «Баррикадец» Николай Блинов также был осужден на 3 года условно. Он предоставил в кассу товарищества заранее изготовленный им подложный договор купли-продажи, согласно которому ТСЖ якобы должно было приобрести у ООО «РосБизнес» металлические трубы. Впоследствии Блинов также представил в кассу товарищества подложные товарно-закупочные бухгалтерские документы, и ему были выданы 300 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.
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|Происшествия
|24.07.2017 09:00
В Урюпинском районе выясняют обстоятельства, при которых 2-летний мальчик получил электротравму и ожог языка. Как подтвердили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, маленький житель хутора Краснянский остался на некоторое время без присмотра, взял шнур от электробритвы, включил в розетку, а сетевой адаптер положил в рот. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. Напомним, 2 днями ранее в Тракторозаводском районе 3-летняя девочка воткнула шпильку в розетку, когда взрослые также отвлеклись. В результате малышка попала в больницу . Также за сутки зарегистрирован еще один случай травмирования ребенка. Восьмиклассница получила тупую травму живота при купании в Медведице в районе города...
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|Расследования
|24.07.2017 06:46
Вынесен приговор в отношении главы фермерского хозяйства из Палласовского района Глазунова, который признан виновным в мошенничестве с деньгами кредиторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, ему назначили 5 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Гражданский иск о возврате 10,7 млн рублей Глазунов не признает. В 2011 году предприниматель заключил договор с компанией «Росагролизинг» на приобретение 2 тысяч голов овец, выращивание ячменя, аренду пастбищ и пашни. На самом деле выращивать овец Глазунов не собирался и ввел сотрудников кредитной организации в заблуждение, тем самым причинил ущерб почти на 14 млн рублей. Адвокаты настаивали...
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|Происшествия
|23.07.2017 20:08
В Красноармейском районе полицейские выясняют обстоятельства гибели 44-летнего водителя такси. Он перевозил пассажиров на своем «Kia Rio» и двигался по улице Лазоревой. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, в машину извозчика врезался «УАЗ», который летел на высокой скорости по продольной и проигнорировал красный сигнал светофора. В результате от удара в иномарке погиб водитель, травмы получил его 15-летний пассажир. По уточнению полицейских, есть подозрение, что виновник ДТП был пьян – сейчас его кровь находится на лабораторном исследовании.
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|Аналитика
|23.07.2017 20:07
Купальный сезон 2017 года не принес ничего нового в организацию пляжного отдыха в городе-герое, где для приема отдыхающих приготовили лишь шесть площадок у берега Волги. Да и те официально не открыты из-за высокой воды. Но жители города-героя все равно не сидят дома. Что пугает волгоградцев на городских пляжах, о каком сервисе они мечтают, какие «дикие» места отдыха несут угрозу жизни и здоровью, и почему жители соседнего города рекламируют свой пляж в соцсетях? Обо всем этом и не только - в программе.
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|Общество
|23.07.2017 18:26
Пятьдесят восемь дворов, входящих в так называемую «последнюю милю» ЧМ-2018 (стадион «Волгоград-Арена», место проведения фестиваля болельщиков и маршруты движения клиентских групп) в городе-герое оборудуют камерами видеонаблюдения. Эта тема, сообщает ИА «Высота 102», обсуждалась на межведомственной комиссии во вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» под председательством заместителя руководителя аппарата губернатора Валерия Бахина. В список территорий, где будут установлены видеокамеры, вошли 23 двора на улице Чуйкова, 25 – на улице Советской. Также камеры видеонаблюдения появятся во дворе дома №22 на ул. Комсомольской, ул. Володарского, 1,1а, ул. Аллея героев 1,2, ул. Гагарина, 2, ул. 13-ой Гвардейской, 1а, ул....
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|Общество
|23.07.2017 16:43
Признать право собственности местной религиозной организации «Православный приход храма Казанской иконы Божией Матери» Волгоградской епархии РПЦ на Казанский кафедральный собор постановил арбитражный суд Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий иск религиозная организация подала к администрации Волгограда. В качестве третьих лиц были привлечены управление Росреестра по Волгоградской области, областной комитет культуры, комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, областной комитет государственной охраны объектов культурного наследия и городской департамент по градостроительству и архитектуре. Ответчик сообщил, что при вынесении решения полностью полагается на усмотрение суда. Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав представленные доказательства, суд посчитал, что...
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|Происшествия
|23.07.2017 15:17
В больницу № 7 поступила 3-летняя девочка из Тракторозаводского района Волгограда, которая получила электротравму. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, проверяются обстоятельства госпитализации. По предварительным данным, ребенок на какое-то время остался без присмотра своей 25-летней матери и попробовал засунуть в розетку шпильку. В Кировском районе 7-летняя девочка получила ожог всего туловища – первоклассница пролила на себя бокал горячего чая. А в Клетском районе 6-летний мальчик поранился на сенокосе: резвясь, он нечаянно наткнулся на вилы, в результате ребенок госпитализирован с колотой раной живота. В Камышине на улице Кубанской годовалая девочка получила травму головы при падении с...
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|Экология
|23.07.2017 11:59
Запах дыма беспокоит жителей нескольких районов Волгограда сегодня с раннего утра. Как сообщает ИА «Высота 102», с моста через Волгу отчетливо видно, что город окутан смогом – явление напоминает туман. В единой дежурно-диспетчерской службе Волгограда причины задымления назвать не смогли, пояснив, что расследованием сейчас занимаются специалисты-экологи.
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|Спорт
|23.07.2017 09:58
Во вторник -25 июля- Волгоград с рабочим визитом посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, в планах члена правительства РФ Виталия Мутко проинспектировать степень готовности города-героя к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вице-премьер побывает не только на строящихся объектах, которые должны быть сданы до конца этого года, но и ознакомится с ходом работ на стадионе "Зенит", шоссе Авиаторов, подготовкой тренировочных площадок. Не исключено, как отмечают местные эксперты, что Мутко, как президент РФС, уделит время и региональной Федерации футбола. Аналогичный визит в Волгоград Виталий Мутко совершал в декабре...
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|Экономика
|23.07.2017 09:18
Темпы снижения количества безработных в Волгоградской области оказались самыми высокими среди регионов ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ социально-экономического положения субъектов Южного федерального органа, так, на конец июня 2017 года в Волгоградской области количество безработных снизилось почти на 23% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составило 10,4 тысячи человек. А вот в Ростовской области этот показатель увеличился почти на 4% (19,6 тысяч человек). Меньше всего безработных в Севастополе – 400 человек. Однако по некоторым другим показателям Волгоградская область проигрывает субъектам, входящим в состав ЮФО по итогам анализа за январь-май. В частности, в регионе...
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|Расследования
|23.07.2017 07:20
До 1 года 4 месяцев колонии-поселения смягчили приговор инвалиду 3 группы из Волжского, который в октябре 2015 года на «Hyundai Solaris» насмерть сбил пешехода. Пожилой мужчина перебегал дорогу в неположенном месте, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. ДТП случилось на проспекте Ленина в Волжском: 62-летний водитель иномарки наехал на пешехода в 150 метрах от пересечения с улицей Покровской. В материалах суда указано, что водитель «Волги» притормозил, увидев пенсионера на проезжей части, тогда как следующий по соседней полосе водитель «Hyundai Solaris» не предпринял мер для остановки, что и вменили ему в состав преступления. Решение вступило в силу....
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|Политика
|22.07.2017 20:02
Секретарь Генсовета «ЕР» высоко оценил работу «Народного контроля» под руководством депутата ГД РФ от Волгоградской области Анны Кувычко
С сентября 2017 года проект «Единой России» «Народный контроль» начнет проводить «Дни народного контроля» в региональных приемных партии. Об этом федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко заявила на заседании президиума Генсовета «ЕР», где подводились итоги работы шести федеральных партийных проектов за первое полугодие 2017 года. «Цель – привлечение большего количества активистов, выявление нарушений, консультативная и юридическая помощь и правовая поддержка по вопросам обращений граждан», – пояснила Кувычко. Кроме того, партпроект, по ее словам, продолжит контролировать деятельность компаний-брокеров, осуществляющих переход граждан из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. «Речь идет о так...
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|Спорт
|22.07.2017 17:42
Третий матч тура Футбольной национальной лиги сезона 2017-2018 закончился для команды «Ротор – Волгоград» поражением. Итоговый счет игры с ярославским «Шинником» - 3:1, передает ИА «Высота 102». Волгоградская команда занимает сейчас предпоследнее место в турнирной таблице. Она проиграла первые три матча, которые состоялись фактически на выезде, поскольку ремонт стадиона «Зенит» в Волгограде продолжится до конца августа, а это единственное спортивное сооружение, готовое принять игры Первой футбольной лиги.
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|Спорт
|22.07.2017 11:15
Представители Федерации футбола Волгоградской области сегодня получили от регионального комитета физической культуры и спорта приказ, датированный 17 июля, о том, что в связи с невыполнением ряда требования Федераций ФЗ "О физкультуре и спорте РФ" временно приостанавливается государственная аккредитация организации. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в областной организации. Какие именно требования были нарушены Федерацией, не сообщается. Областной комитет физической культуры и спорта свою позицию пока не озвучивал. Согласно действующему законодательству, отмечают в Федерации, если даже нарушения в работе Федерации подтвердятся, она получит на устранение недостатков 6 месяцев и только после этого может быть лишена аккредитации облспорткомитета. За последние...
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|Происшествия
|22.07.2017 10:42
Дорожная авария с участием легкового автомобиля и «КамАЗ» произошла в городе Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, водитель грузовика, двигаясь со стороны улицы Гришина на ул. Войкова, совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Matiz», который находился справа. В результате аварии в больницу были доставлены 51-летний пассажир «КамАЗ» и трое пассажиров легковушки, в числе которых две девушки 14 и 16 лет.
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15 июля 19:43
В Волгограде экс-руководитель ТСЖ осуждена за обман МУП «ВКХ» на 2,4 млн рублей
13 июля 18:10
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