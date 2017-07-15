В Волгограде экс-руководитель ТСЖ осуждена за обман МУП «ВКХ» на 2,4 млн рублей

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор в отношении Татьяны Буздалиной, которая как глава ТСЖ «Баррикадец» совершила должностное преступление и обманула МУП «ВКХ». Так, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебный акт, ей назначено 2 года колонии условно.

С января 2014 по июль 2015 гг МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» поставило для ТСЖ энергоресурсы на общую сумму более 3,9 млн рублей. Однако экс-руководитель Буздалина за ресурсы перечислила только 1,5 млн рублей. Каких-либо мер по погашению задолженности в полном объеме она не принимала, а деньги пошли на другие цели, что является злоупотреблением полномочиями.

Расследование проводилось СО-2 СУ УМВД России по Волгограду. Женщина признала свою вину, и дело рассмотрели в особом порядке.

Отметим, что в 2012 году бывший управляющий ТСЖ «Баррикадец» Николай Блинов также был осужден на 3 года условно. Он предоставил в кассу товарищества заранее изготовленный им подложный договор купли-продажи, согласно которому ТСЖ якобы должно было приобрести у ООО «РосБизнес» металлические трубы. Впоследствии Блинов также представил в кассу товарищества подложные товарно-закупочные бухгалтерские документы, и ему были выданы 300 тысяч рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.