В Волгограде губернатор прокатился на экспериментальном электробусе

В эти минуты губернатор Андрей Бочаров и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев совершают тестовую поездку на новом виде транспортного средства - электробусе. Это последняя разработка предприятия «Волгабас». Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона сел на электробус у подножия Мамаева кургана на Первой Продольной магистрали и отправился в администрацию региона. Андрей Бочаров обсудил с руководством «Волгабаса» возможность использования данного вида транспорта в Волгограде. По словам губернатора, следует проверить, насколько пригоден электробус для волгоградского климата. Глава компании «Волгабас» Алексей Бакулин, в свою очередь, назвал электробусы новой ступенью развития троллейбусов, на закупку которых предусмотрены государственные субсидии.

Троллейбусный парк МУП «Метроэлектротранс», как известно, сегодня находится в плачевном состоянии: 80% единиц транспорта подлежит списанию. Из 262 «рогатых» единиц пассажирского транспорта в городе половина работает как минимум 25 лет. Констатируют в «МЭТ» также снижение на троллейбусах пассажиропотока, которое объясняется, в том числе, медленной скоростью их движения. По сравнению с троллейбусом, электробус ездит быстрее, он более маневренный, не имеет контактной сети, что исключает возможность повреждения проводов. Как рассказал журналистам Алексей Бакулин, содержание электрических автобусов по сравнению с троллейбусами гораздо выгоднее. Так, подзарядка данной транспортной новинки в год потребует 100-200 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем к примеру закупка топлива для дизельного автобуса.

Электробус – это транспортное средство вагонного типа с электроприводом. Официально модель презентуют в сентябре 2017 года на международной выставке коммерческого транспорта «Comtrans» в Москве.