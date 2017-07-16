За уклонение от уплаты 41 млн рублей налогов по амнистии освобождены от наказания бывший исполнительный директор ООО «ТС 99» Сергей Миронюк и экс-гендиректор ООО «УК «Бекетовское ППЖТ» Валерий Нуянзин. Соответствующее решение принял Волгоградский областной суд, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение. Основание для изменения приговора бывшим руководителям управляющих организаций в сфере железнодорожного хозяйства – совершение преступления и вынесение решения в период действия амнистии в честь 70-летия Победы. Ранее оба были взяты под стражу в зале суда, поскольку получили по 3 года колонии общего режима.

В 2011-2012 гг они уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации сведений о якобы выполненных субподрядных работах четырьмя организациями-однодневками, которые фактически не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате ООО «ТС - 99» (находящимся в управлении ООО «УК «БППЖТ») в бюджет не уплачен НДС в сумме свыше 41 млн рублей.