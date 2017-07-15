Сегодняшней ночью в Волгоград самолетом из Санкт-Петербурга доставлена уникальная виолончель 1712 года, которую «потеряли» в областной филармонии. Как сообщает ИА «Высота 102», старинный музыкальный инструмент привез председатель комитета Волгоградской областной думы по культуре Александр Осипов, который специально отправился в северную столицу на поиски раритета.

Напомним, как уже сообщало информагентство, виолончель немецкого мастера 18-ого века Матиаса Клотца, принадлежащая Волгоградской областной филармонии, при странных обстоятельствах покинула стены учреждения культуры в начале января текущего года. После смены руководства ГБУК один из сотрудников филармонии, сообщив о достигнутых заранее договоренностях с одним из специалистов в Санкт-Петербурге, оформил командировку в северную столицу, куда и привез инструмент. Однако без согласования с новым директором виолончель была оставлена у штатного мастера академической филармонии имени Шостаковича. Причем вопрос с заключением договора на выполнение работ, с оплатой реставрации так и не был решен – на восстановление инструмента требуется не менее 250 тысяч рублей. По сведениям информагентства, часть этой суммы обещал внести лично дирижер симфонического оркестра Юрий Серов. Однако по сей день договор с мастером не заключен.

Александр Осипов рассказывает, что еще до отлета в Питер по телефону договорился с мастером о встрече. По прилету в Петербург депутат отправился в филармонию, где и находился все это время музыкальный инструмент. К ремонту мастер все это время не приступал, ожидая заключения договора. «Заключение специалиста неутешительное - виолончель находится в плачевном состоянии. Она не годится для концертной деятельности. Если произвести ремонт, то инструмент проработает очень короткий промежуток времени. Поэтому его не нужно мучить, а следует оставить в покое», - пояснил Александр Осипов.

«Огромное счастье, что инструмент попал к очень порядочным людям. Он имеет коллекционную ценность. Его стоимость может оцениваться примерно в 15 тысяч евро. Из данной ситуации нам следует сделать определенные выводы. Это охраняемый объект, принадлежащий государству. Ремонт дорогостоящих и ценных музыкальных инструментов должен производиться с соблюдением всех охранных норм и только при условии заключения договора с компетентным специалистом. Эти требования полностью игнорировались при бывшем руководстве филармонии», - констатирует Осипов. Как считает нардеп, данная ситуация стала следствием беспорядка в государственном учреждении культуры.

В ходе беседы с мастером из филармонии Санкт-Петербурга Александр Осипов договорился о возможности дальнейшего сотрудничества с ним Волгоградской филармонии. «Таких мастеров - немного в России. Поэтому нашей филармонии при выборе мастерской для восстановления музыкальных инструментов следует ориентироваться на крупнейшие российские музыкальные объединения, в которых есть уникальные специалисты», - отметил Осипов.

Если с передачей виолончели сложностей не возникло, то в аэропорту Санкт-Петербурга Александра Осипова ожидал «сюрприз». Как выяснилось, инструмент можно перевозить только на отдельном месте в салоне самолета. Для этого даже пришлось перебронировать билеты на другой авиарейс.

По мнению руководителя профильного думского комитета, немецкую виолончель, которая стала трофеем для советских солдат во время Сталинградской битвы, нужно передать в музей-панораму.