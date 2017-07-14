«Высота 102 ТВ»: Волго-Ахтубинская пойма хранит тайны китайских овощеводов







Смотрите сегодня в программе: в Волгограде вынесли приговор по делу о взятках при оформлении инвалидности пенсионеров МВД. «Метроэлектротранс» отправляется в плавание: глава администрации Волгограда согласовал важную сделку. "Китай-города" в Волго-Ахтубинской пойме: какие тайны скрывают целлофановые теплицы.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



