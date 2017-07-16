Сроки выполнения работ по разработке проектной документации на устройство искусственного освещения на двух участках автомобильных дорог в Волгоградской области в равной степени затянули как проектировщики, так и комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. К такому выводу пришел арбитражный суд, рассмотрев дело о взыскании с комитета задолженности по контракту в размере более 2,3 миллиона рублей, сообщает ИА "Высота 102".

Согласно контракту, заключенному в октябре 2015 года, ОАО "Институт по проектированию предприятий промышленности резиновых технических изделий" должен был к 21 декабря 2015 года подготовить проектную документацию на устройство искусственного освещения на автодороге "Волгоград-Краснослободск -Средняя Ахтуба" в районе города Краснослободск, населенных пунктов Госпитомник, Бурковский, Маслово, Рыбачий, Новенький, Колхозная Ахтуба. Также на дороге "М-6 "Каспий"-Качалинская-Вертячий-Гумрак". Цена контракта составила 3,66 млн рублей. По материалам дела, заказчик 2,3 миллиона рублей недоплатил, так как были нарушены сроки выполнения работ, и выставил неустойку. Проектировщик обратился в суд, где утверждал, что его вины в нарушении сроков контракта нет. Представители компании пояснили, что в ходе выполнения работ возникла необходимость в проведении оценки воздействия на окружающую среду, а также оценки вреда водным биологическим объектам, поскольку в техническом задании ответчик не указал, что территория объекта проектирования располагается в охранной зоне водных объектов, а земли населенных пунктов, полоса отвода автомобильной дороги совместно с объектом проектирования не выведены из состава (границ) территории природного парка.

Рассмотрев доводы сторон, суд пришел к выводу о наличии обоюдной вины сторон в срыве сроков выполнения работ по контракту. Так, проектировщик своевременно не выполнил работы по подготовке проектов планировки и межевания территории, а ответчик - комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области - не оказал должного содействия в получении технических условий и не предусмотрел необходимость выполнения дополнительных работ. По этой причине, по решению суда, размер начисленной истцу неустойки был снижен на 50%. В итоге проектировщику удалось взыскать не 2,3 миллиона рублей, а меньше - чуть более 1,9 миллиона. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.



