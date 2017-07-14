



Конфликт с посетителями пивнушки, расположенной в доме №26 по ул. Писемского в Кировском районе Волгограда, закончился разбитым стеклом в квартире, жильцы которой безуспешно просили не шуметь мужчин, вышедших из питейного заведения. Как рассказал ИА «Высота 102» владелец квартиры, накануне под окнами, как это часто бывает, в двенадцатом часу вечера собрались посетители пивнушки, покинувшие заведение после его закрытия. На просьбы супруги волгоградца вести себя прилично подвыпившие мужчины не реагировали. Тогда мужчина выплеснул воду из окна. А буквально через минуту туда залетел камень, разбив стеклопакет. По счастливой случайности никто не пострадал. На место происшествия выехал наряд полиции. Волгоградец написал соответствующие заявления в правоохранительные органы, в прокуратуру, а также в администрацию района. По его словам, житья от клиентов пивнушки нет никому, однако питейное заведение никто закрывать не собирается.

Напомним, ИА «Высота 102» уже поднимало проблему, связанную с размещением питейных заведений в многоквартирных домах, в частности, с неудобствами жителей этих домов, вынужденных мириться с присутствием нетрезвых граждан на придомовых территориях. В Волгоградской областной думе в настоящее время ведется работа над поправками в один из региональных законов, в случае принятия которых пивнушки не смогут располагаться в многоквартирных домах.



