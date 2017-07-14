В Волжской городской думе приняли правила выборов сити-менеджера





Сегодня депутаты Волжской городской думы сделали важный шаг навстречу институту сити-менеджера. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе заседания представительного собрания народные избранники утвердили порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы города. Согласно этому документу, в комиссию войдут 10 человек, 5 из которых назначит администрация области, 5 – сами волжские депутаты. Для того, чтобы конкурс состоялся, заявки должны подать минимум двое участников. С каждым из претендентов, допущенных к конкурсу, будут проведены собеседования. Конкурсанты должны представить свою программу развития города и ответить на вопросы членов «жюри». Выступления кандидатов оценят по 10-балльной шкале. По итогам конкурса члены комиссии вносят на рассмотрение городской думы не менее двух кандидатур. Голосование депутатов за данных претендентов должно быть открытым. Для утверждения главой города кандидату нужно набрать не менее 2/3 от избранного числа «слуг народа».

Претенденты на кресло градоначальника, как предписывает порядок проведения конкурса, не могут быть моложе 35 и старше 65 лет, обязаны иметь высшее образование, если есть судимость, то – непременно погашенная. Соискатели вакансии также обязаны иметь опыт работы на руководящей должности не менее 5 лет.

Сам конкурс состоится в 2018 году после истечения полномочий мэра Игоря Воронина, который станет последним избранным электоратом градоначальником Волжского. Намерен ли он участвовать в конкурсе на право стать сити-менеджером – пока не известно.

Поправки в Устав Волжского, исключающие проведение прямых выборов мэра, городская дума приняла еще в апреле 2016 года. Региональный закон, предписывающий отмену всенародного голосования за глав районов и городских округов, Волгоградская областная дума приняла в мае 2014 года. Игорь Воронин был избран главой Волжского чуть раньше - в сентябре 2013-го. Соответственно, изменения в Устав города должны вступить в силу по завершении пятилетнего срока работы руководителя города. В Волгограде, напомним, выборы главы администрации отменили в 2011 году.



