Пять волгоградских проектов получили гранты РУСАЛа «Помогать просто»





В Объединенной компании РУСАЛ подвели итоги конкурса проектов "Помогать просто". Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на впервые объявленный в Волгограде конкурс «Помогать просто» ОК РУСАЛ было представлено 20 проектов. Пять из них получили по 250 тысяч рублей.

Большой запрос от соискателей конкурса был на поддержку проектов, связанных с организацией школ и форумов для существующих волонтерских сообществ. Среди поддержанных инициатив - проект «Бумеранг добра», представленный Волгоградской региональной молодежной общественной организацией «Центр успеха». В августе инициативная молодежь Дзержинского района начнет восстановление спортивной площадки для занятий футболом в парке «Русь». На базе общественной организации детей-инвалидов «Аленький цветочек» будет создан детский оркестр музыкальных и шумовых инструментов, а воспитанников Волгоградской школы-интерната №2 ждут увлекательные занятия по фотографии, которые проведут специалисты и подростки молодежно-досугового центра «Поколение Next». В канун нового года волонтеры Волгоградского государственного технического университета проведут благотворительную ярмарку «Дари добро!», к которой присоединятся студенты многих ВУЗов Волгограда, чтоб помочь маленьким пациентам, проходящим лечение в детском онкологическом отделении.

В компании отмечают, что конкурс направлен на поддержку и развитие волонтерства в городах присутствия предприятий компании. Теперь дважды в год волгоградские волонтеры получили возможность реализовать проекты, направленные на работу с социально незащищенными слоями населения, развитие корпоративного волонтерства, формирование волонтерских сообществ, организацию и проведение образовательных мероприятий для них. Главная особенность конкурса - это поддержка инициатив неформальных, самостоятельных объединений горожан без юридического статуса.

«Конкурс волонтерских проектов «Помогать просто» – это точка входа для начинающих активистов, готовых организовывать сообщества и менять свой город. Простая форма заявки, понятная форма отчетности, небольшая сумма гранта – все это дает возможность попробовать силы в реализации волонтерских проектов. Сегодня в конкурсе «Помогать просто» почти половина наших победителей – новички. Все они не только получат финансовую поддержку, но и повысят свои компетенции в вопросах социального проектирования в организованных для них Клубах грантополучателей», – отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.