В Волгоградской области пограничники задержали еще одного браконьера с убитыми сайгаками

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области задержали еще одного браконьера с двумя убитыми сайгаками. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе управления, им оказался 54-летний житель села Савинка Палласовского района, который незаконно охотился вблизи границы. При этом сайгаки занесены в Красную книгу, охота на них запрещена. По пути следования к месту оформления дела об административном правонарушении мужчина предпринял попытку скрыться, но был повторно задержан. Он привлечен к административной ответственности по ст.18.7 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации» и передан сотрудникам полиции. В отношении браконьера сотрудниками полиции также возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет либо ареста на срок до шести месяцев. Ранее, напомним, пограничники задержали еще одного браконьера с убитыми краснокнижными животными, который, пытаясь скрыться, устроил настоящее «ралли», но проиграл его.







