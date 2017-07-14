Трое жителей Волжского предстанут перед судом за осуществлении незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере и создании юридических лиц через подставных лиц, сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева. По версии следствия, в период с 2009 по 2015 году они обналичивали полученные от юридических и физических лиц денежные средства, а также переводили их на банковские счета заказчиков. Злоумышленники использовали счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были оформлены на подставных лиц самими обвиняемыми. В общей сложности под их контролем находились банковские счета 18 юридических лиц и 9 индивидуальных предпринимателей, которые использовались лишь для перевода, транзита и обналичивания денежных средств.

В результате преступной деятельности обвиняемые извлекли доход в сумме порядка 6 млн рублей. Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по области. Свою вину они полностью признали. За содеянное им грозит до 5 лет лишения свободы.



