



В Волгоградской области проведут комплексное социологическое исследование по теме межнациональных отношений и оценке уровня межэтнической и межконфессиональной напряженности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, по заказу комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области, эту работу сделает ООО «Научно-технический центр «Перспектива». При начальной цене контракта в полмиллиона рублей по итогам аукциона удалось в 2 раза снизить стоимость – до четверти миллиона рублей. Целью исследования является «получение обоснованной, репрезентативной информации о межнациональных и межэтнических отношениях на территории Волгоградской области. Выработка комплекса рекомендаций органам власти Волгоградской области для реализации политики в данной сфере». В рамках работы предстоит выявить наиболее острые проблемы межнациональных отношений в Волгоградской области и сравнить их с ключевыми проблемами в указанной сфере на общероссийском уровне; наметить основные подходы к укреплению межнациональных отношений и к снижению этнической напряженности; определить предпочтительные каналы распространения информации, направленной на укрепление межнациональных отношений и профилактику экстремизма; оценить степень влияния межнациональных отношений на ситуацию в социальной и политической сфере региона; определить отношение граждан к возможным проявлениям экстремистских взглядов и террористических идей в СМИ и Интернет пространстве. Власти хотят узнать мнение на тему межнациональных отношений у жителей региона в возрасте от 18 лет и старше, которое должно быть проведено методом поквартирного опроса. Планируется опросить не менее 1500 респондентов. География соцопроса включает в себя городской округ-город Волгоград – не менее 300 респондентов, городской округ-город Волжский – не менее 200 респондентов, городской округ-город Михайловка – не менее 200 респондентов, не менее четырех муниципальных районов (Калачевский, Котельниковский, Быковский, Урюпинский – по 200 респондентов). Результаты социсследования должны быть готовы до 30 сентября этого года.