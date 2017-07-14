В Волгограде льготники получат скидку на проезд в трамвае





Проезд в наземном трамвае в Волгограде станет в два раза дешевле сразу для нескольких категорий граждан, в том числе для пенсионеров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской гордумы, соответствующий проект решения о внесении изменений в перечень регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам выносится на ближайшее заседание городской думы 19 июля. Накануне документ о введении нового пакета услуг на базе транспортной карты «Волна» одобрили депутаты профильного комитета гордумы – по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности.

Согласно документу, к принятой в апреле городской думой линейке льготных тарифов добавляется еще один. Билет длительного пользования, предоставляющий право на 45 поездок в течение календарного месяца на наземном трамвае по тарифу «Льготный проездной (трамвай)» предназначен для лиц, имеющих право на меры социальной поддержки по льготному проезду и предусмотренных в социальном кодекса Волгоградской области, среднедушевой доход которых превышает величину прожиточного минимума.

Речь идет, в первую очередь, о пенсионерах, а также о ветеранах боевых действий, членах семей погибших или умерших инвалидов войны и ветеранов боевых действий, членах семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, инвалидах, детей-инвалидах, «чернобыльцах», почетных донорах. В интересах этой многочисленной категории горожан и разработан пакет услуг на базе транспортной карты «Волна», заявили в пресс-службе.

Стоимость билета длительного пользования по тарифу «Льготный проездной (трамвай)» на 45 поездок в течение календарного месяца на городском наземном трамвае составит 450 рублей, что, по сравнению с действующей оплатой предусматривает снижение затрат на оплату проезда ровно вдвое. Таким образом, расчетная стоимость одной поездки при данном тарифе падает до 10 рублей. В случае принятия документа на заседании думы он вступит в силу с момента опубликования.