В центре Волгограда с выделенных полос эвакуируют автомобили

На проспекте Ленина в центре Волгограда с выделенных полос, предназначенных для общественного транспорта, эвакуируют автомобили. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс службе мэрии, с начала недели сотрудники ГИБДД совместно с властями проводят специальные рейды. Выделенная полоса действует на Первой Продольной магистрали в границах от улицы Краснознаменской до ЦПКиО с 10 июля.

Это участок имеет наиболее высокий уровень транспортной нагрузки, особенно в часы-пик. Ежедневно на троллейбусах, автобусах и маршрутных такси здесь перемещается от 80 до 100 тысяч человек.

Однако некоторые водители по-прежнему игнорируют установленные дорожные знаки и разметку. Автомобилисты заезжают на линию, предназначенную для движения троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. Оставляют на крайней правой полосе машины, создавая помехи для свободного передвижения общественного транспорта. Сегодня эвакуаторы вывезли с проспекта Ленина сразу несколько автомобилей, оставленных рядом с остановками у технического и социально-педагогического университетов.

«Если выделенная полоса отделена от проезжей части сплошной линией разметки, то выезжать на нее запрещается правилами. Водитель может выехать на полосу для общественного транспорта в том случае, если он осуществляет поворот направо. При этом выделенная полоса должна быть отмечена прерывистой линией разметки, – пояснил заместитель командира ОБДПС, майор полиции Виталий Тройнин. – Водитель также может выехать на выделенную полосу при остановке у правого края проезжей части для посадки и высадки пассажиров, – как правило, в местах расположения остановок общественного транспорта. При этом не должны быть созданы помехи для троллейбусов и автобусов, а также на дороге должна присутствовать разрешающая – прерывистая – линия разметки».

За выезд на выделенную полосу движения, так же как и за стоянку на полосе общественного транспорта, на водителя может быть наложен штраф в размере 1500 рублей, а его машина может быть эвакуирована на штрафстоянку.

С введением новой схемы организации движения водителям в качестве альтернативы предлагаются улицы-дублеры Первой Продольной магистрали – и для стоянки, и для движения. Это улицы Коммунистическая и Мира. Принять на себя транспортную нагрузку сможет и улица Советская, где в этом году после замены подземных тепловых и водопроводных коммуникаций будет выполнено комплексное восстановление дорожного полотна. Уже сейчас на всем протяжении Советской действует двустороннее движение транспорта. Обновление ведется также на Краснознаменской и на Центральной набережной. Все это, как полагают власти города, разгрузит пр. Ленина в центральной части Волгограда. Перенастройка работы светофоров и планируемое введение дополнительных полос, в свою очередь, должны повысить пропускную способность магистрали.

Напомним, что в скором времени изменится схема движения и на улице Чуйкова. В настоящее время встречный разъезд автомобилей здесь весьма затруднителен из-за припаркованных у обочин машин. Решить эту проблему поможет введение на ул. Чуйкова одностороннего движения в границах улиц Комсомольской и Краснознаменской. Движение транспорта будет осуществляться в сторону Ворошиловского района. Места для стоянки на этой улице сохранятся с обеих сторон дороги.

Парковочные места по-прежнему сохраняются и на других центральных улицах и площадях, на которых стоянка не противоречит правилам дорожного движения: на площади Павших борцов, площади Ленина, а также на соединительных улицах – Порт-Саида, Гагарина, Ленина и Комсомольской.