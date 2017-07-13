«Высота 102 ТВ»: В Волжском депутаты нарисовали образ будущего мэра







Смотрите сегодня в программе: Арбитражный суд поставил точку в споре на 200 млн рублей о Центральном рынке Волгограда. Депутаты Волжской гордумы разработали детальный план по отказу от прямых выборов мэра. В поселке Аэропорт теплосети ушли под землю: масштабные работы на коммунальных сетях идут к завершению. Заслуженный эколог России сомневается в пользе для Волго-Ахтубинской поймы сегодняшних сбросов воды.

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