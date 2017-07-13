Следствие подтвердило факт нецелевого использования средств в волгоградской консерватории





Факт нецелевого использования субсидий в размере 848 тысяч рублей 40 копеек подтвердила проверка, которую провел следственный отдел по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Однако на основании ч.1 ст.285.1 УК РФ состав преступления образуется при нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму, превышающую 1 миллион пятьсот тысяч рублей. Так как сумма выявленных нарушений оказалась меньше этой планки, то в возбуждении уголовного дела в отношении бывшего ректора МОУ высшего образования «Волгоградская консерватория (институт) имени Серебрякова» Виктории Давыдовой было отказано. Между тем, напомним, экс-ректор муниципального института проработала в своей должности менее года, когда городская администрация расторгла с ней контракт. Потянул ли бы объем финансовых нарушений на сумму, после которой наступает уголовная ответственность, если бы Виктория Давыдова продолжила работать в должности ректора? Ответ на этот вопрос лежит уже за рамками процессуальной проверки следователей СК.

Напомним, ИА «Высота 102» сообщало о результатах аудита финансовой деятельности консерватории. Следственная проверка подтвердила, что средства субсидии городского бюджета, предназначенные для предоставления высшего образования, были потрачены в том числе в рамках оказания услуг среднего профессионального образования.

Контракт с Викторией Давыдовой был расторгнут мэрией без объяснения причин, как это позволяет Трудовой кодекс. В то же время сторонники экс-ректора посчитали это гонениями на руководителя вуза. В настоящее время ректором Волгоградской консерватории имени Серебрякова является Ольга Осадчая.