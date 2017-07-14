До достижения 14-летнего возраста младшим ребенком отсрочено наказание для Натальи Тафинцевой из Михайловки, которая признана виновной в квартирной афере. Таким образом, в 2029 году она отправится в колонию общего режима на 2 года, передает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда. В 2014 году, установлено следствием и судом, Тафинцева выступила риэлтором по сделке: к ней обратилась женщина с просьбой подыскать ей квартиру, но ни один из вариантов той не понравился. Тогда посредница привела клиентку в квартиру, четверть которой принадлежит ей самой, а еще одна четверть – маленькому сыну лжериэлтора. Она сообщила, что эта квартира продается за 1,4 млн рублей и уговорила совершить покупку, запросив заранее деньги на оформление документов.

В обход закона о продаже доли, в том числе своего несовершеннолетнего ребенка, без уведомления другого собственника покупатель, не подозревавшая об обмане, подписала договор, по которому ей доставалась вся квартира. Всего сумма аванса составила более 1 млн рублей, которые Тафинцева присвоила. Прокуратура просила ужесточить приговор – до 6 лет колонии, поскольку ущерб не возмещен. Однако наличие на иждивении малолетних детей, один из которых родился в 2015 году, стало смягчающим обстоятельством и было справедливо учтено судом обеих инстанций. Решение вступило в силу.