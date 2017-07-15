Вступил в силу приговор в отношении 37-летнего предпринимателя из Воронежа, который в сентябре прошлого года стал виновником смертельной аварии в Даниловском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение Волгоградского облсуда, суд назначил Евгению Красильному 3 года колонии-поселении, а в апелляции незначительно смягчил наказание за частичное погашение морального вреда семье погибшего.

Напомним, управляя «Ford Focus» на автодороге «Котово-Даниловка-Михайловка», Красильный выехал на встречную полосу и протаранил «Оку». В результате аварии на месте скончался 59-летний водитель отечественной малолитражки.