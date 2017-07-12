Многомиллионный спор по Центральному рынку Волгограда прекратил казус с чистым листом

На основании вступившего в законную силу судебного акта кассационной инстанции Поволжского округа арбитражный суд Волгоградской области прекратил дело по иску ООО «Центральный рынок» к МУП «Центральный рынок», администрации Волгограда и департаменту муниципального имущества администрации Волгограда о взыскании 203 783 000 рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, в коммерческой структуре «Центральный рынок» считали, что в результате проведенного фирмой капитального ремонта арендуемых у МУП «Центральный рынок» нежилых помещений ответчики неосновательно обогатились. В свою очередь, в муниципальном предприятии не согласились с исковыми требованиями на основании несоблюдения обществом досудебного порядка урегулирования спора. В ходе разбирательства было установлено, что МУП «Центральный рынок» получило «пустую» досудебную претензию. Из представленного суду акта от 23 сентября 2016 года следует, что при вскрытии конверта в присутствии четырех человек в нем обнаружен был лишь чистый лист бумаги формата А4.

Поскольку акт не оспаривался, не доверять указанным сведениям, по мнению суда, не было оснований. 9 февраля 2017 года определением суда требования истца оставлены без рассмотрения. 6 марта 2017 года постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда по жалобе ООО «Центральный рынок» определение суда первой инстанции в части оставления иска без рассмотрения было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение и принято к производству. 19 мая 2017 года по результатам рассмотрения кассационной жалобы администрации Волгограда постановлением Арбитражного суда Поволжского округа определение Арбитражного суда Волгоградской области от 9 февраля 2017 года оставлено в силе.



