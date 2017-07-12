





Смотрите сегодня в программе: Депутатов Волгоградской гордумы готовят к оптимизации. В новом созыве слуг народа станет меньше почти на треть. В пограничном управлении ФСБ по региону – смена руководства. Новый начальник приехал из Брянской области. Гарантийный случай на улице Ангарской: ростовским подрядчикам спустя три года указали на дефекты в дорожном полотне. Директор дочернего предприятия Волжской ГЭС попался на многомиллионном откате. Возбуждено уголовное дело.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



