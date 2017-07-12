В Волгограде будут судить телефонного мошенника-"пародиста"

Житель Кировского района Волгограда предстанет перед судом за совершение восьми эпизодов мошенничества, совершенных при помощи телефона. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, обвиняемый наугад набирал номера мобильных телефонов, представлялся знакомым или родственником, обещал заехать в гости. Через некоторое время он выходил на связь и сообщал, что его по дороге остановили сотрудники ДПС и ему требуется финансовая помощь. При этом он менял голоса, выступая сразу в нескольких ролях, в том числе сотрудников ДПС. Люди верили злоумышленнику и переводили на его счета деньги в размере от 4 до 15 тысяч рублей. Жертвами мошенника стали граждане, проживающие в различных регионах страны. Расследование уголовного дела проводилось СО-7 СУ УМВД России по г. Волгограду. Вину в инкриминируемом деянии обвиняемый признал. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы.



