В Волжском отремонтированный детский сад сочли опасным

Многочисленные недоделки были обнаружены во время проверки отремонтированного детского сада «Ягодка» в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда Волгоградскойобласти, управление капитального строительства администрации Волжского обратилось в суд с иском об обязании устранить недостатки за счет фирмы-подрядчика – ООО «Контракт-Строй». Контракт на капремонт дошкольного учреждения был заключен осенью 2015 года. Однако итоги инспекции объекта, проведенной в мае этого года, оказались неутешительными. Так, в иске указано, что в местах прокладки водопровода и асфальта обнаружены провалы, стеклопакеты – просели, а во внутренних помещениях потолок и стены стали шелушиться. Кроме того, оказалось, что установленные на территории детского сада теневые навесы просто опасны для детей. В мэрии Волжского считают, что дальнейшая нормальная эксплуатация объекта без устранения брака невозможна.

Напомним, в Волжском в прошлом году были капитально отремонтированы два детских сада – «Березка» и «Ягодка». Это позволило создать более 500 дополнительных мест в дошкольных учреждениях. На этих объектах проводилась перепланировка помещений и их внутренняя отделка, установка новых дверей и окон, замена полов и кровли, обновление фасада строений и т.д.