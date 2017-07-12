Депутат Волгоградской облдумы Михеев не смог стать миллионером за счет коллеги

Волгоградский областной суд отклонил апелляционную жалобу депутата облдумы Алексея Михеева, который требовал наказать рублем своего коллегу. Как сообщает ИА «Высота 102», решение Краснооктябрьского районного суда Волгограда вступило в силу. Напомним, Алексей Михеев требовал в суде от коллеги публичного извинения и компенсации морального вреда в сумме 1 млн рублей.

Напомним, на заключительном в 2016 году заседании Волгоградской областной думы сын объявленного в федеральный розыск экс-депутата Госдумы Олега Михеева подвергся критике со стороны нардепов, в том числе за систематические прогулы думских собраний. Александр Осипов, к примеру, заявил, что Алексей Леонидович «не понимает своей ни социальной, ни общественной задачи, ни статуса депутата» и является «маленьким подлым лгунишкой». Последнее обвинение нардепа Осипова связано с публикаций в одном из федеральных изданий, в которой Михеев обвинил его в «краже» своего законопроекта о смене часового пояса в Волгоградской области.

На публичную перепалку Михеев-младший ответил своему оппоненту судебным иском, в котором указал, что полученный нелестный отзыв «негативно сказывается на его репутации, оскорбляет и унижает его достоинство, как депутата», а также «подрывает его авторитет в глазах однопартийцев, коллег и избирателей». Однако суд напомнил истцу о том, что «каждый человек имеет право свободно выражать свое мнение». Об этом говорится в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Депутат Осипов, пришел к выводу суд, всего лишь поделился с коллегами своим субъективным мнением. Также в решении суда отмечено, что согласно Декларации о свободе политических дискуссий в СМИ, принятой Комитетом министров совета Европы, «политические деятели, стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым соглашаются стать объектом общественно-политической дискуссии и критике в СМИ, поскольку это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий».















