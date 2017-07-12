Волгоградцам советуют тщательнее выбирать овощи и фрукты









Сезон овощей и фруктов в разгаре и волгоградцы традиционно задумываются над вопросом присутствия в них нитратов. Как уберечь себя от чрезмерного употребления этих опасных для здоровья веществ, читателям ИА «Высота 102» рассказали специалисты "Магазина "Медтехника для дома".

– Известно, что соли азотной кислоты используются для ускорения роста овощей и фруктов. В чем вред для человека регулярное их употребление?

– По мнению медиков, регулярно поступая в организм человека, соли азотной кислоты, даже в небольших дозах, могут привести к нарушению обмена веществ, дестабилизации нервной системы и к ослаблению защитных функций организма. При этом уменьшается количество йода, что влечет за собой увеличение щитовидной железы.

Кроме того, доказано, что эти вредные вещества в наших продуктах ведут к возникновению онкологии в желудочно-кишечном тракте. Также они способствуют развитию вредной микрофлоры в кишечнике человека, которая, в свою очередь, выделяет в организм токсины, ведущие к отравлениям.

– Есть различные способы определить содержание нитратов визуально. А как сделать это точнее?

– Для того, чтобы измерить количество солей азотной кислоты в овощах и фруктах, изобретен специальный прибор – нитратометр. Теперь, благодаря современным технологиям, появилась возможность проверять содержание этих солей в овощах и фруктах за считанные секунды и на месте покупки. Кстати, работая с прибором, вы со временем научитесь определять визуально: опасен ли продукт. Особенно это важно для аллергиков и для семей с маленькими детьми.

– Какие приборы вы можете посоветовать?

В сети «Магазинов Медтехника для дома» для потребителей представлены нитратомеры разных производителей. К примеру, сертифицированный персональный электронный нитрат-тестер (ГОСТ Р 51522-99) российской компании «СОЭКС» представлен моделями «СОЭКС» НУК 019-1 и «СОЭКС» НУК 019-2. Они отличаются друг от друга наличием аккумулятора LiIon и подарочным дизайном у второго прибора.

А также российский производитель предлагает нитрат-тестер «СОКЭС» два в одном. В нем совмещены функции измерения уровня солей азотной кислоты и радиации. Замечу, что наиболее точно определить уровень содержания нитратов в продуктах можно лишь на основании результатов исследований аккредитованной лаборатории.

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