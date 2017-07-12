Олег Веретенников уехал из Волгограда в Казахстан





Лучший бомбардир в истории высших дивизионов чемпионатов России по футболу, легендарный футболист "Ротора", а ныне тренер Олег Веретенников продолжит карьеру в казахстанском "Тоболе", передает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт ФК "Ротор".

Веретенников, как сообщил его бывший агент Дмитрий Селюк, подписал контракт с футбольным клубом казахстанской премьер-лиги "Тобол". Он будет работать помощником главного тренера.

"Поздравляю Олега Веретенникова с назначением в "Тобол". Когда-то я представлял его интересы. В "Тоболе" собрался хороший спортивный блок. Желаю им побед", – написал Селюк в твиттере.

Главным тренером "Тобола" недавно был назначен Роберт Евдокимов, а спортивным директором — бывший партнер Веретенникова по "Ротору" Владимир Нидергаус.

Отметим, что Веретенников и Евдокимов ранее вместе работали в "Оренбурге", возглавляя соответственно молодежную и основную команды.

На данный момент ФК "Тобол" занимает пятую строчку турнирной таблицы казахстанской премьер-лиги и ведет борьбу за попадание в еврокубковую зону.

Фото: twitter.com/RotorFc