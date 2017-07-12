Суд оставил без изменения приговор жителю Волжского, который в состоянии опьянения устроил дебош и сломал нос сотруднику полиции. Как сообщили ИА "Высота 102" в облсуде, апелляционная инстанция отклонила жалобу осужденного, не усмотрев оснований для пересмотра или отмены приговора. В мае гражданин Иванов был осужден к 1,5 годам колонии общего режима за применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Судом установлено, что в марте текущего года мужчина устроил скандал в квартире, угрожал домочадцам физической расправой. Увидев сотрудника полиции, дебошир выбежал на балкон и пытался спрыгнуть с него, но его остановил полицейский. В ответ он сломал стражу порядка нос. Свою вину Иванов полностью признал, но с приговором не согласился и обжаловал его.



