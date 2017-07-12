



На Севастопольской набережной в Заканалье на средства акционерного общества «КАУСТИК» построен фонтан площадью 110 квадратных метров. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе предприятия.

Участниками церемонии открытия и светодинамического шоу стали сотни жителей Красноармейского района. Новое водное сооружение построено в виде тоннелей с центральными пенными столбами, струи подсвечиваются многоцветными подводными светодиодами, вода в фонтане остаётся чистой благодаря современной системе фильтрации. Вокруг территории, на которой расположился фонтан, несколько недель назад власти района с помощью местных жителей высадили 22 молодые ели.

Современный плоскостной фонтан построен в парке «Юбилейный» в Красноармейском районе Волгограда на средства АО «КАУСТИК», коллектив которого в эти июльские дни отмечает 50-летие со дня выпуска первой партии продукции. Полвека ведущее предприятие отечественной химической отрасли является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области, активно участвуя в региональных социальных проектах.

Добавим, в июне этого года совместно с Благотворительным фондом Елены Исинбаевой химики построили современную общедоступную воркаут-площадку для занятий любительским спортом в центре рабочего посёлка Светлый Яр, где, кстати, живут многие сотрудники предприятия. В Волгограде, Волжском, Михайловке и других муниципальных образованиях более 50 тысяч юных жителей региона приняли участие в акциях победителей конкурса эколого-социальных проектов, приуроченного к Году экологии в России и 50-летию АО «КАУСТИК». Всего волгоградский «КАУСТИК» оказывает регулярную финансовую помощь более 30-ти различным бюджетным и социальным организациям Красноармейского района Волгограда, города Волжского, Светлоярского, Чернышковского и других районов области.