У волгоградских пограничников – новый начальник из Брянска

Приказом директора ФСБ России начальником пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области назначен 48-летний полковник Роман Ткаченко. Как сообщили в пресс-службе пограничного управления, в органах федеральной службы безопасности новый начальник волгоградских пограничников с 1986 года. Роман Ткаченко окончил Московское высшее пограничное командное училище имени Моссовета, Академию Федеральной пограничной службы Российской Федерации. С 2013 года проходил службу в должности первого заместителя начальника Пограничного управления ФСБ России по Брянской области.

Роман Ткаченко награжден орденами, медалями и различными ведомственными наградами. Женат, у него - две дочери. Предыдущий начальник управления полковник Олег Лынов назначен на вышестоящую должность в другой регион.