На новой Волгоградской гордуме сэкономят около 25 миллионов рублей





Проект решения о внесении изменений в устав города-героя, предусматривающих сокращение количества депутатов Волгоградской гордумы нового созыва, внесен в городской представительный орган. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт гордумы, в новой городской думе теперь будет 36 депутатов вместо 48, как предусмотрено нынешней штатной численностью. Кроме того, планируется оставить на постоянной основе лишь 2 депутата – председателя гордумы и его первого заместителя. Сейчас в городском представительном органе получают зарплату пять депутатов. Как следует из проекта решения, новый состав думы будет избираться по следующей схеме: 18 депутатов по мажоританой избирательной системе (одномандатные округа) и по единому избирательному округу (от политических партий). Ранее планировалось, что 24 депутата будут избираться по округам, 12 депутатов – от партий.

Напомним, о планах депутатов Волгоградской гордумы по сокращению самих себя ИА «Высота 102» сообщало еще в феврале этого года. Дата публичных слушаний по внесению изменений в устав города-героя будет назначена на заседании гордумы 19 июля. Между тем, сокращение количества депутатов в новом созыве гордумы позволит сократить бюджетные траты примерно на 25 миллионов рублей. В 2017 году, к слову, на содержание Волгоградской гордумы заложено 93 миллиона рублей. Напомним, в 2013 году, когда главой города была Ирина Гусева, на городскую думу из бюджета было потрачено более 200 миллионов рублей.







