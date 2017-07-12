В Волгоградской области глава филиала сервисной компании "РусГидро" задержан за многомиллионный "откат"





Директор Волжского филиала крупного акционерного общества подозревается в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 миллионов рублей. Как сообщила ИА "Высота 102"официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Куницкая, уголовное дело возбуждено по ч.8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере). Подозреваемого задержали в ходе совместной операции сотрудники регионального управления Следственного комитета, оперативники отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России.

По данным следствия, в конце октября 2015 года между фирмой подозреваемого и коммерческой организацией был заключен договор субподряда, согласно условиям которого нанятая фирма обязаны была выполнить определенный перечень строительно-ремонтных работ, а директор акционерного общества принять и оплатить их. Стоимость контракта составила почти 67 миллионов рублей, а срок сдачи объекта определен до 28 марта текущего года. В конце марта 2016 года с целью личного обогащения подозреваемый потребовал от руководителя строительной фирмы денежные средства за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору. Свои "услуги" он оценил в 6 миллионов 700 тысяч рублей, что составляет 10% от суммы контракта. У коммерсанта такой суммы не оказалось, поэтому злоумышленник предложил оформить на организацию, руководителем которой являлась его супруга, 13% акций предприятия, в которой субподрядчик являлся соучредителем, а кроме того, написать долговую расписку еще на 3 миллиона 750 тысяч рублей. Предприниматель согласился на эти требования, но также обратился за помощью в правоохранительные органы.

Как сообщила ИА "Высота 102" официальный представитель ГУ МВД России по региону Светлана Смольянинова, все последующие встречи проходили под контролем оперативных сотрудников. В ходе оперативных мероприятий подозреваемый неоднократно изменял условия передачи денежных средств, а также суммы требований. Однако в последний момент, опасаясь быть задержанным, вновь изменил условия передачи денег, и потребовал перечислить требуемую сумму на принадлежащую ему банковскую карту назначением платежа "погашение долга по расписке".





В ходе обысков у подозреваемого изъяты денежные средства в сумме более 8 млн. рублей, черновые записи, долговые расписки, а также иные предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

По информации "Высоты 102", задержанный является директором Волжского филиала АО "Гидроремонт - ВКК". Согласно открытым данным, эта компания организована в июле 2013 года в рамках реализации проекта по созданию единой ремонтно-сервисной компании на базе пяти специализированных ремонтных ДЗО ОАО "РусГидро".