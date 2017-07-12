В Волжском поставят «умную» остановку

Необычный остановочный павильон установят в Волжском около медицинского колледжа на пл. Свердлова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, он будет оснащен встроенным WI-FI роутером. Остановку оборудуют также видеокамерой, USB-розетками для зарядки мобильных устройств и экраном с возможностью информирования о времени прибытия транспорта. Предусмотрена установка навигационного интерактивного табло с антивандальным покрытием, которое поможет пассажирам быстро ориентироваться и находить путь к нужному месту. «Умная» остановка будет обладать и звуковым сопровождением при работе с интерактивным табло.

Всего в этом году в городе планируется установить 32 новых остановочных пункта, из которых 26 – тонированные стеклянные и 6 – металлические. У прозрачных сооружений будет использовано травмобезопасное триплекс стекло. Остановочные пункты из стекла появятся на центральных улицах города, металлические – в промышленной зоне. Остановочные пункты планируется снабдить светодиодной подсветкой. Асфальтирование остановочных площадок будет вестись силами комбината благоустройства.

Как пояснил председатель комитета благоустройства и дорожного хозяйства Константин Суровикин, программа модернизации остановок общественного транспорта рассчитана на 5 лет. В 2017 году на обновление остановочных павильонов запланировано более 9 миллионов рублей. Добавим, что в настоящее время комбинат благоустройства производит демонтаж старых остановочных павильонов, установленных на ГЭС.



