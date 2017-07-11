В Волгоградской области поисковики нашли останки 11 солдат

В ходе проведения «Вахты Памяти 2017» на территории Светлоярского района Волгоградской области рядом с поселком Северный поисковики отряда «Курган» ВРМОО «Поиск» подняли останки 11 бойцов Великой Отечественной войны. Как рассказал ИА «Высота 102» командир отряда Алексей Медведев, при каждом солдате были обнаружены личные вещи и кубари, при одном - кубари полковника, а также печать 760 стрелкового полка. «Печать - большая редкость и удача, поисковики, так сказать, прикоснулись к настоящей истории», - сообщил командир. По словам Алексея Медведева, хотя так называемых смертных медальонов погибших солдат обнаружено не было, есть возможность установить их личности, сравнив со списками бойцов стрелкового полка.

Напомним, весной этого года поисковики отряда «Курган» обнаружили останки двух солдат, личности которых удалось установить по «смертным медальонам», Сергея Ивановича Волгина и Николая Борисовича Дремина. Впоследствии останки Сергея Волгина были захоронены на его родине в Ульяновской области.

Напомним, поселок Северный Светлоярского района был оккупирован немцами летом 1942 года и освобожден в начале 1943-го. Здесь, на южном направлении, шли ожесточенные бои. Здесь располагались штабы 57-й и 64-й Армий, действовала переправа: с левого берега перевозили воинские части и боеприпасы, а с правого эвакуировали раненых и гражданское население, скот и сельскохозяйственную технику. На территории Светлоярского района проходили оборонительные рубежи, построенные жителями района и солдатами 5-й саперной армии.