Улица Ангарская в Волгограде трещит по «швам»

МУ «Комдорстрой» требует от ростовских дорожников устранить дефекты в рамках гарантийного срока объекта – ул. Ангарская в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу арбитражного суда, еще в августе 2014 год между МУ «Комдорстрой» и ООО «Тацинское ДСУ» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту ул. Ангарская в границах от ул. им. Рокоссовского до шоссе Авиаторов в Дзержинском районе Волгограда.

Но в марте этого года комиссия в составе представителей контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области, комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог», комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, МУ «Комдорстрой» и ООО «Волгоградское ДСУ» выявила наличие следующих дефектов на объекте: продольные и поперечные трещины на площади 420 погонных метров; обрушение кромки; разрушение сопряжения – 740 п.м.; просадка люков - 2 шт; колея.

МУ «Комдорстрой» просит суд обязать ООО «Волгоградское ДСУ» в течение одного месяца со дня вступления в законную силу решения суда за счет собственных денежных средств выполнить работы по устранению выявленных дефектов. Судебное заседание назначено на 20 июля 2017 года.



